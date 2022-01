La France accueille deux projets géants de recyclage chimique du plastique

Myriam Chauvot

Le chimiste américain Eastman et le québécois Loop Industries vont implanter en France deux usines de recyclage chimique géantes, qui produiront dès 2025 de la résine PET recyclée à partir des déchets d'emballages et de textiles en fibres polyester. Celle d'Eastman sera la plus grande au monde.