L’œil de la styliste : prolongez l’été dans votre dressing

Si le sable et l'arapède au fond de votre cabas vous rappellent de doux souvenirs de vacances, vous avez sûrement envie de garder encore un peu d'été près de vous. On vous donne des pistes pour mixer vos vêtements les plus ensoleillés à votre garde-r...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-conseils-mode/L-oeil-...