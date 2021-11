L’œil de la styliste : doper son look avec des cheveux blancs

Le cheveu blanc, ça vient plus ou moins tôt. Parfois très jeune. Même si on vous serine que vous êtes belle comme vous êtes (c'est sûrement le cas), vous avez le droit d'avoir des doutes et de vous interroger sur votre style. Pourtant, de plus en plu...