L’instant mode : pour ses 100 ans, Dickies dévoile une collection anniversaire

Que l'on parle de salopette de travail ou de vêtements robustes et fonctionnels de manière plus générale, on pense forcément à Dickies. La marque américaine fondée en 1922 a commencé son épopée dans le workwear avec des salopettes et des combinaisons...