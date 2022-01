L’instant mode : Vans et Sandy Liang dévoilent une collection mêlant humour et nostalgie

On ne présente plus les baskets iconiques de la marque Vans. Le modèle " Authentic ", avec sa semelle résistante et adhérente, a su séduire les skateurs du sud de la Californie dans les années 1970, avant de s'exporter à l'international et dans toute...