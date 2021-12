L’instant mode : Quand ABBA fait danser les pulls Kujten

Lancée en 2012 par Stéphanie Eriksson et Carole Benaroya, Kujten est la marque spécialiste dans la production de pièces en cachemire. Du pull à manches longues aux pantalons confortables et accessoires d'hiver comme les gants, écharpes, bonnets et ga...Source : https://www.elle.fr/Mode/Pulls-gilets/L-instant-mo...