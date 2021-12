L’instant mode : Levi’s dévoile un jean garanti à vie

Levi's ne déçoit jamais en termes d'innovation et de renouvellement. Si la marque de denim a lancé une nouvelle coupe de son jean 501, plus large et confortable que les précédentes, c'est cette fois sur la durabilité et la technologie que Levi's a dé...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/L-instant-m...