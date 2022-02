L'inflation devrait dépasser 3 % dans les prochains mois en France

Nathalie Silbert

L'Insee a prévenu ce mardi que la hausse des prix au cours des prochains mois sera plus forte qu'anticipé en décembre. Elle se maintiendrait entre 3 % et 3,5 % sur un an à horizon de la fin juin.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...