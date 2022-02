L'inflation accélère encore en France

Nathalie Silbert

En janvier, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9 %, sur douze mois glissants en France, après 2,8 % en décembre, selon les données provisoires publiées ce mardi par l'Insee. L'énergie et les produits alimentaires coûtent notamment de plus en plus cher.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...