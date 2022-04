L'envie de consommer des ménages français au plus bas depuis le printemps 2020

Claude Fouquet

L'envolée de l'inflation, liée à la guerre en Ukraine, a pesé sur le moral des ménages en avril, selon l'Insee. Inquiets pour leur niveau de vie, ils sont un peu plus enclins à épargner et sont plus nombreux à ne pas trouver judicieux de faire des achats importants.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...