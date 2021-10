L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, chouchou des prix littéraires, sera-t-il le Goncourt 2021 ?

Avec "La plus secrète mémoire des hommes", un roman "monde" porté par une langue magnifique et des histoires éternelles, l'écrivain sénégalais de 31 ans Mohamed Mbougar Sarr a séduit tous les jurys et son livre est déjà un succès en librairie.Source : https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/la-rent...