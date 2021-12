L'aide au transport des réfugiés et des migrants : comment se substituer aux États démissionnaires

On a célébré ce samedi 18 décembre 2021 la Journée internationale des migrants, avec une question au cœur de l’actualité, avec les drames que nous connaissons, en Manche et en Méditerranée. Ce 24 novembre, ce sont encore 27 migrants qui ont disparu lors du naufrage le plus meurtrier depuis 2018.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/transport...