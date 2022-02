L'Europe affirme à l'unanimité son besoin de souveraineté spatiale

Anne Bauer

Les Etats européens ont approuvé à l'unanimité la nécessité de se doter ensemble d'une constellation internet souveraine et de mieux surveiller et réguler le trafic spatial. Le président Emmanuel Macron a rappelé le lien profond entre espace et défense et la nécessité d'inscrire la politique spatiale dans une dimension géopolitique.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-def...