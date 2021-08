L'Allemagne parie à son tour sur les jeux en ligne

Les Echos

Les machines à sous et le poker en ligne sont autorisés depuis le 1 er juillet en Allemagne pour les opérateurs licenciés. Au passage, l'Etat introduit un prélèvement de 5,3 % et encadre la publicité et les mises des joueurs au comportement addictif.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...