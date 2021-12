Keolis cède ses activités ferroviaires en Allemagne

Denis Fainsilber

Le français Keolis, qui était présent en Allemagne depuis 2000, a accumulé des pertes en Rhénanie du Nord Westphalie, et cherchait à sortir de ce marché de 15 lignes régionales depuis un an et demi.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...