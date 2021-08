Kendall Jenner : on copie sa façon de porter le gilet d’homme

Mannequin renommé et star de téléréalité adoubée, Kendall Jenner est sans aucun doute l'une des personnalités au style le plus admiré. Alors que l'on pourrait s'attendre à une garde-robe au sommet du glamour, la brunette privilégie les looks simples ...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Kendall...