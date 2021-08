Kate Winslet, Dua Lipa, Nicole Kidman… Leur make-up artist dévoile sa routine de soin idéale

Un maquillage qui dure, on dit oui! Mais même avec le meilleur make-up du monde, pour obtenir un rendu remarquable, on ne le répétera jamais assez, il est essentiel de bien préparer sa peau! C'est la clé. Et pour cela, il faut adopter une bonne routi...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Soins/Astuces/Kate-Wins...