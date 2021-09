Karl Olive dit "ressentir un profond malaise" face à la mise en examen d'Agnès Buzyn et lui apporte son "soutien"

Agnès Buzyn était convoquée ce vendredi devant la Cour de justice de la République pour sa gestion de la crise sanitaire. Elle est désormais mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui" et risque jusqu'à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. Karl Olive, le maire Divers droite de Poissy, a réagi sur BFMTV.https://www.bfmtv.com/politique/karl-olive-dit-res...