Kaia Gerber se transforme en Jane Birkin avec un look très 60’s

Le maquillage et les coiffures des années 60 ont décidément le vent en poupe. Alors que le mod make-up et le chignon bouffant typiques de cette décennie reviennent sur le devant de la scène, l'esthétique de cette époque va même jusqu'à inspirer les c...