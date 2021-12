Jessica Alba : on copie son look preppy et décontracté



Lire la suite de l'article sur Elle.fr



Source : Après avoir tourné dans des blockbusters tels que " Les Quatre Fantastiques " ou " Valentine's Day ", la star américaine de 41 ans semble avoir mis sa carrière d'actrice de côté depuis quelques temps, malgré un timide retour à la télévision en 2019, ...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Jessica...