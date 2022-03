Jacky Lorenzetti réorganise les directions de Paris La Défense Arena et du Racing 92

Martine Robert

Le propriétaire de la plus grande salle de spectacle et de sport indoor et du club de rugby francilien a nommé Frédéric Longuépée à la présidence de Paris La Défense Arena, que quitte Dominique Serieys, qui prend, lui, la présidence du directoire du Racing 92. La salle comme le club doivent rebondir après avoir été durement touchés par la crise sanitaire.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...