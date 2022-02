JO d'hiver de Pékin : quels sont les pays les plus généreux envers leurs médaillés ?

Neila Beyler

Un tiers des pays et territoires participant aux Jeux Olympiques d'hiver à Pékin vont offrir des bonus à leurs athlètes raflant des médailles d'or. Les écarts sont importants - et les plus magnanimes ne sont pas forcément ceux qui brillent par leurs performances.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...