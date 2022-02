J’ai testé la cagoule durant une semaine, voici mon expérience

Ancienne extravagante, j'ai osé les tenues les plus originales et les pièces mode les plus fortes pendant de nombreuses années. Mais avec le temps, va, tout s'en va, comme dirait Léo Ferré. Approchant de la trentaine, mon goût du risque s'évapore au ...