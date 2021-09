Italie : le ras-le-bol des habitants de Rome face à l'invasion de sangliers dans la ville

Les habitants de Rome, en Italie, ont encore été surpris de voir des sangliers se balader dans les rues de la ville, au milieu de la circulation. Pour la population, cette situation est de plus en plus problématique et représente un enjeu politique à une semaine des élections municipales.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/bi...