Inondations au Sénégal : "On ne peut plus sortir, on ne peut plus rentrer, on appelle au secours"





Source : Au Sénégal, plusieurs quartiers de la banlieue de Dakar sont sous les eaux après les fortes pluies de ces derniers jours. La population, à bout, critique la gestion de ces inondations par le gouvernement.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/senegal/...