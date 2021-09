Inflation : alerte rouge chez le fabricant du papier-toilette Lotus

Dominique Chapuis

Le leader des produits d'hygiène, connu pour ses marques Lotus et Okay, a subi de plein fouet la hausse des coûts, notamment liés à la pâte à papier et au transport. Le groupe, qui compte 8 sites en France, réclame une hausse des prix du papier-toilette comme de l'essuie-tout pour amortir ce choc. Il invite les distributeurs à partager cet effort pour limiter les effets sur les consommateurs.