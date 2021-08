Industriels et fonds d'investissement en concurrence pour reprendre la branche Services d'Engie

Vincent Collen

Les acheteurs intéressés par Equans doivent remettre des offres non engageantes auprès d'Engie avant le 6 septembre. Outre Bouygues, Eiffage et Spie, de grands fonds d'investissement sont sur les rangs pour cette entité de 74.000 salariés valorisée entre 5 et 6 milliards d'euros.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...