Indésirable mais indétrônable charbon

Les Echos

Episode 1 - On connaît son impact sur le climat mais il fait son grand retour alors que les prix de l'énergie s'envolent. Dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et Etienne Goetz expliquent pourquoi la conjoncture est favorable à ce charbon dont on devrait se débarrasser.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...