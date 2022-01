Inde : à la découverte des mystères du bois de Santal

L'essence de bois de santal est utilisée aujourd'hui dans de nombreux parfums et produits cosmétiques. C'était déjà le cas il y a plus de 4 000 ans, puisque les Égyptiens l'utilisaient déjà pour embaumer leurs momies. Les équipes de France 2 vous révèlent les mystères de cet "or liquide", qui peut atteindre 7 000 euros le kilo.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metier...