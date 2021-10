INFOGRAPHIES. #MontéeDesEaux : découvrez si votre ville ou votre plage est grignotée par l'érosion du littoral

Les effets conjugués de l'érosion des côtes et de la montée des océans liée au réchauffement climatique entraînent déjà le recul de 20% des côtes françaises. Parcourez notre carte et nos infographies pour découvrir les communes où le littoral perd le plus de terrain.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/mo...