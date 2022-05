Huiles : l'olive qui rit, le tournesol qui pleure et la palme qui manque

Les Echos

Dans l'huile, il y a la gastronomique comme celle d'olive, dont l'Europe est le leader absolu dans la production et l'exportation. Mais il y a aussi la matière première extraite du tournesol ou de la palme, qui souffre plus ou moins directement de la guerre en Ukraine. Tour d'horizon dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », avec Michèle Warnet et ses invités.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...