Histoire d’une tenue : pourquoi Keira Knightley a recyclé une robe de soirée pour son mariage

Les mariages de stars sont toujours un événement. Kim Kardashian et Kanye West en Italie, Meghan Markle et le prince Harry à la Cathédrale Saint-Paul de Londres, Eva Longoria et Tony Parker en Seine-et-Marne (pointu) ou encore, récemment, Paris Hilto...