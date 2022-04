Hertz passe une « mégacommande » de 65.000 voitures électriques à Polestar

Anne Feitz

Le loueur veut devenir premier pourvoyeur de véhicules à batteries en Amérique du Nord, et l'un des plus grands dans le monde. Cette commande, qui pourrait représenter 3 milliards d'euros, permettra de faire connaître la marque détenue par Volvo et le chinois Geely.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...