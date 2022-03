Hallucinations auditives : entendre des voix, c'est grave ?

Quelqu’un parle dans votre dos. Vous vous retournez et, pourtant, il n’y a personne. Ce type d’hallucination peut prêter à sourire. Mais pour certains, la situation est loin d’être banale et peut même être effrayante. À plus forte raison si les voix surviennent en période de grand stress.

