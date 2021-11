Gwyneth Paltrow porte la robe parfaite pour les fêtes de fin d’année

Le froid hivernal s'installe, les manteaux chauds et écharpes en laine reprennent place dans notre quotidien : aucun doute la fin de l'année est là, et les festivités qui l'accompagnent aussi. Et cette année, c'est Gwyneth Paltrow qui ouvre officiell...