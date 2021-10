Grève SNCF : de nombreux trains annulés ce week-end

Les Echos

Dans l'ouest de la France, un TGV Atlantique sur trois sera annulé samedi et dimanche, et un sur dix annulé ce vendredi, alors que débutent les vacances scolaires. L'appel à la grève des conducteurs, lancé par trois syndicats, est motivé par « les rémunérations et conditions de travail ».Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...