Gigi Hadid change une nouvelle fois de tête et adopte le blond polaire

Samedi 23 avril dernier, Gigi Hadid a fêté son anniversaire en grande pompe. Pour l'occasion, le mannequin a réuni famille et amis au sein du prestigieux club Zero Bond de New York. Parmi les invités, sa sœur Bella Hadid, l'actrice Blake Lively et le...