General Motors et Ford veulent repartir à l'offensive

Veronique Le Billon

Les deux groupes ont perdu des ventes et des parts de marché en 2021, mais des prix élevés et un recentrage sur les véhicules à forte marge leur ont permis de tirer leur épingle du jeu. Ils repartent à la conquête des volumes et des marges pour financer leurs investissements dans l'électrique.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...