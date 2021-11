General Electric, la fin vertigineuse du roi des conglomérats

Nicolas Rauline

Le groupe, qui a annoncé sa scission en trois sociétés distinctes et cotées spécialisées dans l'aviation, l'énergie et la santé, a été, un temps, l'entreprise la plus puissante au monde. Au début des années 2000, elle pesait plus de 400 milliards de dollars en Bourse. Mais des décisions stratégiques hasardeuses et un retournement mondial ont eu raison de ce colosse.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...