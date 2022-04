Forêts : la coupe rase, une méthode de plus en plus contestée

Dans les forêts, les exploitants multiplient les coupes rases, qui consistent à abattre tous les arbres d'une parcelle pour ensuite les replanter. Cette pratique est de plus en plus contestée car elle provoque l'affaissement des sols et perturbe l'écosystème. Face à la pénurie mondiale de bois, l'objection a cependant peu de poids.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/bi...