Ford promet un câble qui révolutionne la recharge des voitures électriques

Leila Marchand

Des chercheurs de Ford et de l'université américaine de Purdue travaillent sur un câble, en attente de brevet, rendant la recharge des véhicules électriques plus simple et beaucoup plus rapide. Une nouvelle étape dans la stratégie de transition vers l'électrique lancée par le constructeur américain.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...