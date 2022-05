Football : l'UEFA entérine la nouvelle formule de la Ligue des champions

Basile Dekonink

Un mini-championnat en lieu et place des phases de poule, plus d'équipes, plus de matchs : l'instance a validé la nouvelle formule de la compétition reine du football européen. De quoi maximiser les gains à compter de 2024, au risque de saturer les calendriers sportifs et d'accentuer les déséquilibres.