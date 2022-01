Ferrari confie la logistique de son écurie de Formule 1 à une filiale de CMA-GGM

Paul Molga

Ceva Logistics remplace UPS en tant que partenaire logistique. La marque sera présente sur le flanc des monoplaces et les vêtements des pilotes et des équipes de course. Elle assurera le transport des véhicules sur toutes les compétitions de l'écurie italienne.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...