Éthiopie : les Français appelés à quitter le pays sans délai

La France appelle ses ressortissants à quitter sans délai l'Ethiopie. Les rebelles, qui combattent les forces gouvernementales depuis plus d'un an, ne se trouveraient plus qu'à 200 kilomètres de la capitale, Addis-Abeba.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/ethiopie...