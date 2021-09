Equans : plus que cinq candidats en lice pour l'activité de services d'Engie

Vincent Collen, Anne Drif et Myriam Chauvot

Les offres de reprise des fonds Apollo et PAI-CVC n'ont pas été retenues. Les industriels Bouygues, Eiffage et Spie, ainsi que deux autres fonds, Bain et Carlyle, restent en lice. Les offres seraient proches de 6 milliards d'euros.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...