Equans : Engie a sept options pour la vente de sa branche services

Vincent Collen

L'embarras du choix… Le fonds Apollo a remis une offre non engageante pour racheter Equans. Il sera en concurrence avec les fonds Carlyle, Bain Capital et PAI associé à CVC, en plus des industriels Bouygues, Eiffage et Spie. Engie devrait établir une « short-list » de candidats avant la fin du mois.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...