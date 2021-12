Energie : le régulateur tire les leçons de la crise « sans précédent » des prix du gaz et de l'électricité

Enrique Moreira et Vincent Collen

Depuis la fin de l'été, les prix de gros de l'électricité et du gaz volent de records en records. La faute, notamment, à un manque de vent en Mer du Nord et à des difficultés sur l'approvisionnement en gaz. Le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Jean-François Carenco, revient sur les enseignements à tirer de cette hausse inédite des prix et dénonce l'attitude de certains petits fournisseurs.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...