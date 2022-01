En Pologne, une forêt classée au patrimoine mondial menacée par un mur anti-migrants

En plus de la crise humanitaire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, scientifiques et habitants de la zone tirent la sonnette d’alarme. La dernière forêt primaire d'Europe est menacée par la construction d'un mur anti-migrants.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct...