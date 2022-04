Emploi des cadres : les métiers qui recrutent le plus

Alain Ruello

Avec près de 270.000 CDI ou CDD de plus d'un an enregistrée l'année dernière, les embauches de cadres sont presque revenues à leur niveau d'avant la crise du Covid. Les employeurs plébiscitent les jeunes et continuent de sous-payer les femmes.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...