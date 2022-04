#ElleFashionCrush : les mailles printanières et féminines de Suncoo

L'adage veut qu'en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Mais que ce soit en hiver, au printemps et même en été, la maille est un atout majeur pour un look élégant et effortless. Seule différence entre la maille d'hiver et son homologue estival : la...